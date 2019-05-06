"Я это сделаю". Глава МИД Климкин намерен подать в отставку

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал состоявшуюся встречу с избранным президентом Владимиром Зеленским "очень хорошей". Но намерен подать в отставку. Об этом он рассказал на Киевском еврейском форуме, передает корреспондент LIGA.net.

"У нас прошла очень хорошая встреча, мы обсуждали разные вопросы. Считаю, там, где сходятся наши принципы и интересы <…> мы будем работать дальше. Я в этом отношении очень оптимистичен. Это относится к будущим советам, обсуждениям и участию в (международных) переговорах. Это не о нас персонально, а об Украине", - отметил глава МИД.

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Климкин также прокомментировал свое возможное увольнение.

"Меня никто не собирается увольнять, поскольку у нас должна быть политическая культура. Новому президенту предстоит выбрать тех, с кем он будет работать во внешней политике и обороне. То есть, конечно, я должен предложить президенту свою отставку, и я это сделаю", - сказал министр.

Климкин работает на нынешней должности с 19 июня 2014 года.

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