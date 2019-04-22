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22.04.2019, 13:09

Климкин поздравил Зеленского и пообещал защитить внешнюю политику

Климкин поздравил Зеленского и пообещал защитить внешнюю политику - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД пообещал, что сделает все, чтобы "в переходной период за внешнюю политику можно было не волноваться"

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Министр иностранных дел Павел Климкин поздравил украинцев с демократическим выбором, а Владимира Зеленского – с победой. Об этом он написал в своем Facebook.

Глава МИД пообещал сделать все, что от него зависит, чтобы "в переходной период за внешнюю политику можно было не волноваться".

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Климкин также отметил, что у него на будущее много планов – и политических, и личных, но об этом – потом.

Ранее сегодня спикер Верховной Рады Андрей Парубий, открывая заседание согласительного совета, поздравил кандидата в президенты Владимира Зеленского с победой на выборах и пожелал ему мудрости.

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, павел климкин
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