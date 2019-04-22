Парубий поздравил Зеленского и пожелал ему мудрости

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий, открывая заседание согласительного совета, поздравил кандидата в президенты Владимира Зеленского с победой на выборах, передает корреспондент LIGA.net.

Данные экзитполов и предварительные результаты ЦИК свидетельствуют, что новоизбранным президентом будет Зеленский.

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"Я уважаю волю граждан. Поздравляю Владимира Зеленского и хочу пожелать ему мудрости и твердости на том пути, которым идет украинское государство, который определен, в том числе парламентом", - сказал он.

Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, согласно которым президент, парламент и премьер-министр обязаны реализовывать курс Украины на членство в ЕС и НАТО.

По состоянию на 10:30 ЦИК обработала 95,57% электронных протоколов. 73,15% избирателей проголосовали за кандидата в президенты Зеленского, 24,52% - Петра Порошенко.

По данным национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

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