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"Два прилета прямо по наведению на мой телефон" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 18:57
Фото - скриншот из видео ГУР

"Днепр полный трупами уже", рассказывает жене по телефону оккупант, который воюет на Херсонском направлении. Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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Российский военный упрекает жену, что ему пришлось до нее дозваниваться 40 минут. 

"Два прилета прямо по наведению моего телефона. Я же не могу тут 40 минут стоять и ждать, пока мне по башке прилетит либо мина, либо ракета", – говорит он. 

Оккупант также рассказывает, что ВСУ уничтожила все мосты через Днепр и продолжает уничтожать российские войска и технику при попытках переправы.

"Понтоном перевозили 12 машин, и прямо в "урал" попало. Всех раскидало. Этот Днепр полный трупами уже... Мы здесь в полной ж..., только паромами передвигаются пацаны", – говорит он.

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Сергій Бережний
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оккупанты Херсонская область перехват ГУР мосты через Днепр
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