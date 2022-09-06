"Два прилета прямо по наведению на мой телефон" – перехват ГУР
"Днепр полный трупами уже", рассказывает жене по телефону оккупант, который воюет на Херсонском направлении. Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.
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Российский военный упрекает жену, что ему пришлось до нее дозваниваться 40 минут.
"Два прилета прямо по наведению моего телефона. Я же не могу тут 40 минут стоять и ждать, пока мне по башке прилетит либо мина, либо ракета", – говорит он.
Оккупант также рассказывает, что ВСУ уничтожила все мосты через Днепр и продолжает уничтожать российские войска и технику при попытках переправы.
"Понтоном перевозили 12 машин, и прямо в "урал" попало. Всех раскидало. Этот Днепр полный трупами уже... Мы здесь в полной ж..., только паромами передвигаются пацаны", – говорит он.
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