Российские оккупанты шокированы натиском ВСУ и жалуются на плотные артиллерийские обстрелы, надеясь выжить. Новый аудиоперехват опубликовала Служба безопасности Украины.

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"Армия России, которая пока что удерживает временно оккупированные территории Украины, мечтает уже не о своей победе, а лишь о том, как уцелеть и выжить", – отмечают в СБУ.

В перехваченном разговоре российский оккупант рассказал об обстреле "Градами" и пожаловался на "дикую" контрбатарейную войну.

"Это целый день такая х**ня. Это не передать. Как это пережить – не знаю. Вообще не знаю… Как только выжить хотя бы", – сказал российский контрактник.

Под таким огнем, по его словам, оккупанты не могут ни отбиваться, ни строить свои укрепления. Когда они попытались это делать, их обнаружил украинский беспилотник, после чего по ним ударила артиллерия ВСУ.

"Птичка считала, как начали 152-й накладывать… Мы еле ноги унесли, в укрытии сидим", – рассказал россиянин.

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Оксана Житнюк

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