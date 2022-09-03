"По-любому догонятор будет": Военный РФ признается в военном преступлении – перехват ГУР
03.09.2022, 20:59
Фото - скриншот из видео ГУР
В телефонном разговоре с женой российский оккупант предупреждает, что у него будут неприятности из-за того, что он совершил военное преступление. Запись перехвата разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.
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Военный говорит, что на службе последствий не будет, "потушили все", но он ожидает для себя последствий после возвращения домой, потому просит жену "придержать бабки".
- 1 сентября программа "Схемы" верифицировала аудиоперехват СБУ и идентифицировала российского военнослужащего, который хвастался пытками украинских военнопленных и обстрелами домов мирных жителей в Украине.
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