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Два турецких военно-транспортных самолета вернулись из Борисполя в Турцию – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 20:53
Два турецких военно-транспортных самолета вернулись из Борисполя в Турцию – Reuters - Фото
Два турецких A400M в Борисполе (Фото - XW.QQ / AirRecognition.com)

Два турецких военно-транспортных самолета, которые не могли вылететь из Украины с февраля, благополучно вернулись в Турцию. Об этом со ссылкой на данные минобороны Турции сообщает Reuters.

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Самолеты вылетели из Украины днем 20 декабря и уже прибыли в аэропорт Кайсери в Турции, говорится в заявлении Министерства обороны. 

Два военно-транспортные Airbus A400M турецких ВВС прибыли в аэропорт Борисполь вскоре после полуночи 24 февраля, когда Россия начала вторжение в Украину.

По сообщению Минобороны Турции, они доставляли гуманитарную помощь и должны были эвакуировать турецких граждан, но застряли в аэропорту после того, как воздушное пространство Украины было закрыто из-за начала боевых действий.

В сентябре авиационные медиа сообщали, что президенты Турции и Украины обсуждали возможность безопасного возвращения этих самолетов в Турцию. 

ВВС Турции располагает 10 военно-транспортными самолетами этого типа.

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Сергій Бережний
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Турция самолеты Airbus A400M
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