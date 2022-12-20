Два турецких военно-транспортных самолета вернулись из Борисполя в Турцию – Reuters
Два турецких военно-транспортных самолета, которые не могли вылететь из Украины с февраля, благополучно вернулись в Турцию. Об этом со ссылкой на данные минобороны Турции сообщает Reuters.
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Самолеты вылетели из Украины днем 20 декабря и уже прибыли в аэропорт Кайсери в Турции, говорится в заявлении Министерства обороны.
Два военно-транспортные Airbus A400M турецких ВВС прибыли в аэропорт Борисполь вскоре после полуночи 24 февраля, когда Россия начала вторжение в Украину.
По сообщению Минобороны Турции, они доставляли гуманитарную помощь и должны были эвакуировать турецких граждан, но застряли в аэропорту после того, как воздушное пространство Украины было закрыто из-за начала боевых действий.
В сентябре авиационные медиа сообщали, что президенты Турции и Украины обсуждали возможность безопасного возвращения этих самолетов в Турцию.
ВВС Турции располагает 10 военно-транспортными самолетами этого типа.
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