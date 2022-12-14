В Турции успешно провели первое воздушное испытание беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma. Об этом сообщил совладелец компании Baykar Сельчук Байрактар.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, был успешно завершен этап испытаний Bayraktar Kızılelma, который является первым турецким беспилотным самолетом.
Он также поделился видео с испытаний.
Самолет способен лететь на скорости порядка 630 км/час на высоте до 1 км, длительность полета составляет около пяти часов.
- В ноябре 2021 года Украина подписала два соглашения о поставке двигателей для производства турецкого беспилотного истребителя MIUS и тяжелого ударного беспилотника Akinci.
- Турецкая компания Baykar планирует вскоре оборудовать беспилотники Bayraktar TB2 и Akıncı ракетами класса "воздух – воздух" для борьбы с дронами-камикадзе, такими как иранские "шахеды".
- Гендиректор компании Baykar Makina Халюк Байрактар в августе заявил, что ни за какие деньги не будет продавать России беспилотники Bayraktar TB2.
Смотрите также: Производитель Bayraktar испытал реактивный БПЛА KIZILELMA с украинскими двигателями — видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии