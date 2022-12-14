В Турции успешно провели первое воздушное испытание беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma. Об этом сообщил совладелец компании Baykar Сельчук Байрактар.

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По его словам, был успешно завершен этап испытаний Bayraktar Kızılelma, который является первым турецким беспилотным самолетом.

Он также поделился видео с испытаний.

Самолет способен лететь на скорости порядка 630 км/час на высоте до 1 км, длительность полета составляет около пяти часов.

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Дмитро Гриниченко

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