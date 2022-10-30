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Производитель Bayraktar планирует вооружить их ракетами против дронов-камикадзе

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2022, 15:04
Производитель Bayraktar планирует вооружить их ракетами против дронов-камикадзе - Фото
Bayraktar TB2 для ВМСУ (фото — T.C. Millî Savunma Bakanlığı)

Турецкая компания Baykar планирует вскоре оборудовать беспилотники Bayraktar TB2 и Akıncı ракетами класса "воздух – воздух" для борьбы с дронами-камикадзе, такими как иранские "шахеды". Об этом сообщил гендиректор Baykar Галук Байрактар в комментарии dpa.

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"Вскоре у наших Bayraktar TB2 и Akıncı будут ракеты "воздух – воздух"; не только для поражения беспилотников, но и других вражеских самолетов... Мы проводим испытания", – цитирует Байрактара турецкое издание Daily Sabah.

Во время выставки SAHA Expo, проходившей в Стамбуле на этой неделе, Baykar подписала контракт с турецким ракетостроительным гигантом Roketsan по использованию ракет Sungur на беспилотниках.

Это проверенные боеприпасы, которые могут "изменить правила игры", заявил генеральный директор Roketsan Мурат Икинчи.

Сейчас Украина пытается перехватывать дроны-камикадзе с помощью истребителей, но использование беспилотников может стать более эффективным и дешевым решением.

По словам Байрактара, иранские дроны – медленные, шумные и летают на низкой высоте, что делает их легкими целями.

Андрій Водяний
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Bayraktar БПЛА ракети Baykar Shahed
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