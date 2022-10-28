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Армия Польши получила первые "Байрактары". На примере Украины убедились – не зря заказали

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 18:27
Армия Польши получила первые
Фото – Mariusz Błaszczak

Польская армия получила первые беспилотники Bayraktar TB2, о закупке которых Минобороны Польши объявило в 2021 году, до полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

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"Мы заказывали эти дроны перед войной в Украине. В то время нам, особенно оппозиция, говорили, что это оружие, от которого нам не будет никакой пользы. То, что происходит в Украине, показывает, что мы были правы", – сказал Блащак.

Министр объявил, что первые "проверенные" беспилотники уже находятся на вооружении Войска польского, и это важный этап модернизации польской армии, так как "нет современной армии без современных беспилотников".

По его словам, когда он объявил о закупке в 2021 году, оппозиция "набросилась" на него и обвиняла в "выкачивании денег".

До конца 2024 года Польша должна получить 24 беспилотника.

Стоимость одного Bayraktar TB2 составляет около 5 млн евро.

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Оксана Житнюк
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Bayraktar польша дрон армия беспилотник байрактар
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