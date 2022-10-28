Армия Польши получила первые "Байрактары". На примере Украины убедились – не зря заказали

Польская армия получила первые беспилотники Bayraktar TB2, о закупке которых Минобороны Польши объявило в 2021 году, до полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы заказывали эти дроны перед войной в Украине. В то время нам, особенно оппозиция, говорили, что это оружие, от которого нам не будет никакой пользы. То, что происходит в Украине, показывает, что мы были правы", – сказал Блащак.

Министр объявил, что первые "проверенные" беспилотники уже находятся на вооружении Войска польского, и это важный этап модернизации польской армии, так как "нет современной армии без современных беспилотников".

По его словам, когда он объявил о закупке в 2021 году, оппозиция "набросилась" на него и обвиняла в "выкачивании денег".

До конца 2024 года Польша должна получить 24 беспилотника.

Стоимость одного Bayraktar TB2 составляет около 5 млн евро.

Гендиректор компании Baykar Makina Халук Байрактар в августе заявил, что ни за какие деньги не будет продавать России беспилотники Bayraktar TB2.

В сентябре Сербия заявила, что собирается купить турецкие военные беспилотники "Байрактар", сумма контракта – несколько сотен миллионов евро.

Читайте также: Производитель Bayraktar подтвердил планы по строительству завода в Украине. Нужно два года

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.