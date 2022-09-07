Сербия собирается купить "Байрактары": Их хочет весь мир, поэтому мы стали в очередь
Сербия собирается купить турецкие военные беспилотники "Байрактар", сумма контракта – несколько сотен миллионов евро, заявил в среду президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции во время визита в Белград турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
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"Сегодня мы обсудили увеличение сотрудничества в военной сфере. И я не буду скрывать, что мы хотим купить беспилотники "Байрактар". Но их хочет весь мир, поэтому мы стали в очередь. Мы надеемся, что сможем сделать это в следующем году", — сказал Вучич.
Он добавил, что ранее Сербия планировала контракт на несколько десятков миллионов евро, но сейчас речь идет уже о "сотнях миллионов", то есть страна рассчитывает на несколько десятков дронов Bayraktar.
Стоимость одного Bayraktar TB2 составляет около 5 млн евро.
- Гендиректор компании Baykar Makina Халук Байрактар в августе заявил, что ни за какие деньги не будет продавать России беспилотники Bayraktar TB2.
- Перед этим посол Украины в Турции Боднар заявил, что Baykar будет строить в Украине завод и уже купила для этого земельный участок.
- Халук Байрактар говорил, что хочет в будущем производить на заводе в Украине беспилотные истребители Bayraktar Kizilelma.
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