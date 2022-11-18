UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Две "руководительницы отдела образования" оккупантов в Токмаке получили подозрения – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 17:59
Две
Светлана Черкасова (фото – соцсети)

СБУ сообщила, что объявила о подозрении двум бывшим украинским чиновницам сферы образования в Токмаке Запорожской области, которые добровольно пошли на сотрудничество с российскими оккупантами.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным следствия, бывшая руководительница отдела образования Токмакского городского совета и ее заместитель добровольно возглавили созданный оккупантами "департамент образования" Токмака и обеспечивали контроль оккупантов над местными образовательными учреждениями.

В частности, они призывали учителей возвращаться на "рабочие места" и преподавать по российским учебникам, а отказавшимся угрожали незаконными преследованиями.

Фото – СБУ

Следователи СБУ уведомили их о подозрении в пособничестве государству-агрессору по предварительному сговору группой лиц.

Подозреваемые пока скрываются на оккупированной территории.

Ранее в медиа сообщалось, что бывшая глава токмакского отдела образования Черкасова Светлана Викторовна перешла на сторону оккупантов. 

  • Сегодня СБУ заявила о задержании "высокопоставленной" коллаборантки, возглавлявшей "аппарат" оккупационной администрации в освобожденном районе Николаевской области.

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Токмак коллаборанты Служба безопасности Украины
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 