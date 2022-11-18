Две "руководительницы отдела образования" оккупантов в Токмаке получили подозрения – СБУ

СБУ сообщила, что объявила о подозрении двум бывшим украинским чиновницам сферы образования в Токмаке Запорожской области, которые добровольно пошли на сотрудничество с российскими оккупантами.

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По данным следствия, бывшая руководительница отдела образования Токмакского городского совета и ее заместитель добровольно возглавили созданный оккупантами "департамент образования" Токмака и обеспечивали контроль оккупантов над местными образовательными учреждениями.

В частности, они призывали учителей возвращаться на "рабочие места" и преподавать по российским учебникам, а отказавшимся угрожали незаконными преследованиями.

Следователи СБУ уведомили их о подозрении в пособничестве государству-агрессору по предварительному сговору группой лиц.

Подозреваемые пока скрываются на оккупированной территории.

Ранее в медиа сообщалось, что бывшая глава токмакского отдела образования Черкасова Светлана Викторовна перешла на сторону оккупантов.

Сегодня СБУ заявила о задержании "высокопоставленной" коллаборантки, возглавлявшей "аппарат" оккупационной администрации в освобожденном районе Николаевской области.

Сергій Бережний

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