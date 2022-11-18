На юге задержана "высокопоставленная" коллаборантка: пыталась сбежать, но не успела – СБУ

Служба безопасности Украины заявила о задержании "высокопоставленной" коллаборантки, возглавлявшей "аппарат" оккупационной администрации в освобожденном районе Николаевской области. Как сообщает пресс-служба СБУ, женщина пыталась сбежать, но не успела.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным украинской спецслужбы, жительница города Снигиревка присоединилась к оккупантам и была "председателем аппарата" в оккупационной администрации россиян в Снигиревском районе.

Задержанная якобы выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, предлагала "места" в рядах оккупантов, занималась документами для выдачи "гуманитарной помощи" и денег в Снигиревке, заявляет СБУ.

"Коллаборантка способствовала распространению кремлевского режима и поддерживала репрессивные мероприятия рашистов на территории региона. К преступной деятельности женщина пыталась привлекать местных жителей, с которыми проводила собеседования и пропагандировала якобы улучшение жизни и поддержку со стороны РФ среди местных жителей", – сообщают в СБУ.

Как отмечают в спецслужбе, после освобождения Снигиревки женщина пыталась скрыться на временно оккупированной территории на юге, однако не успела – СБУ установила ее местонахождение и задержала.

Женщине сообщено о подозрении по статье о коллаборационной деятельности, ей грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

10 ноября подразделения ВСУ вошли в Снигиревку Баштанского района Николаевской области. Город был под оккупацией России с 19 марта.

11 ноября глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал видео из освобожденной Снигиревки.

Читайте также: Зачистка в Херсоне. СБУ показала видео с переодетым оккупантом и ищет агентов россиян

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.