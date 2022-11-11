Сегодня, 11 ноября, в Снигиревку, освобожденную от российских оккупантов, приехали представители Николаевской областной военной администрации и силовых структур области. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

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"Вместе с представителями всех силовых структур посетили недавно деоккупированную Снигиревку и провели совещание по восстановлению жизнедеятельности на освобожденных территориях области", – написал Ким.

По его словам, в Снигиревке и двух ближайших общинах начали работать над обеспечением электроснабжением, восстановлением связи и телесигнала.

"Завтра ожидается пополнение складов гуманитарной помощью для населения", – сообщил глава ОВА.

Городскую больницу обеспечат необходимым медицинским персоналом, оборудованием и лекарствами.

Ким рассказал, что в Снигиревке и окрестностях уже начались работы по разминированию, и призвал людей быть осторожными.

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Утром 10 ноября бойцы 131-го разведывательного батальона Главного управления разведки ВСУ выложили через волонтера Игоря Лаченкова ролик из города Снигиревка в Баштанском районе Николаевской области.

11 ноября в ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины.

В ОК "Юг" сообщили, что в Херсонской области Силы обороны продолжают позиционные бои и закрепление за собой территорий, которые освободили от врага.

Вечером Генштаб сообщил, что в некоторых местах Херсонской области Силы обороны дошли до правого берега Днепра.

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Наталія Медведєва

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