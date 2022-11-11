"Теперь официально: вся Николаевская область освобождена" – Ким
11.11.2022, 20:26
Виталий Ким (скриншот из видео УП)
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что теперь "официально" вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, освобождена от российских оккупантов.
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"Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена", – написал он.
Также Ким сообщил, что водовод с Днепра "под нашим контролем (но еще разминирование)".
"Буду в ближайшее время знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Нико", – написал глава ОВА.
Постскриптум он сообщил, что искренне радуется и гордится жителями Херсона.
- Сегодня, 11 ноября, в Сети появились фото и видео с украинскими флагами в центре Херсона. Местные жители скандируют: "ЗСУ!" и "Херсон – це Україна!", а также благодарят вошедших в город украинских военнослужащих.
- Позднее в ГУР заявили, что части ВСУ вошли в Херсон, город возвращается под контроль Украины. Россиянам советуют сдаваться в плен, так как пути отступления находятся под огневым контролем украинских сил.
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