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"Теперь официально: вся Николаевская область освобождена" – Ким

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 20:26
Виталий Ким (скриншот из видео УП)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что теперь "официально" вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, освобождена от российских оккупантов.

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"Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена", – написал он.

Также Ким сообщил, что водовод с Днепра "под нашим контролем (но еще разминирование)".

"Буду в ближайшее время знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Нико", – написал глава ОВА.

Постскриптум он сообщил, что искренне радуется и гордится жителями Херсона.

  • Сегодня, 11 ноября, в Сети появились фото и видео с украинскими флагами в центре Херсона. Местные жители скандируют: "ЗСУ!" и "Херсон – це Україна!", а также благодарят вошедших в город украинских военнослужащих.
  • Позднее в ГУР заявили, что части ВСУ вошли в Херсон, город возвращается под контроль Украины. Россиянам советуют сдаваться в плен, так как пути отступления находятся под огневым контролем украинских сил.

Читайте также: Россия ударила ракетами по жилому району Николаева: разрушена 5-этажка, есть погибшие

Вадим Ребрина
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Николаев виталий ким
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