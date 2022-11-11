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Россия ударила ракетами по жилому району Николаева: разрушена 5-этажка, есть погибшие

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 07:48
Россия ударила ракетами по жилому району Николаева: разрушена 5-этажка, есть погибшие - Фото
Ракетный удар по Николаеву, 11 ноября (фото - Сєнкевич Online, Telegram)

Армия России ночью нанесла ракетный удар по жилому кварталу Николаева, сообщил мэр Александр Сенкевич.

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Одна из ракет попала в пятиэтажку. Разрушения есть с первого по пятый этаж.

Известно о двух погибших и двух раненых. Спасательная операция продолжается.

Россия ударила ракетами по жилому району Николаева: разрушена 5-этажка, есть погибшие

Россия ударила ракетами по жилому району Николаева: разрушена 5-этажка, есть погибшие

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Марко Сировой
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