Италия поставит Украине системы ПВО – Reuters
Итальянское правительство готовит новый пакет военной помощи для Украины, который будет включать системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя итальянской правящей коалиции.
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Он заявил, что Рим готов предоставить Украине различные системы ПВО, в том числе франко-итальянские SAMP-T средней дальности и итальянские Aspide, а также переносные ракеты Stinger.
О количестве вооружений и сроках доставки чиновник ничего сообщить не смог.
Агентство пишет, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто 7 ноября поговорил по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином и пообещал поддерживать Украину "столько, сколько это необходимо".
- 17 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи.
- 4 ноября Крозетто сообщил что новое правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони должно одобрить шестой пакет военной помощи для Украины, чтобы противостоять российскому вторжению, – если не изменится ситуация.
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