Италия поставит Украине системы ПВО – Reuters

Итальянское правительство готовит новый пакет военной помощи для Украины, который будет включать системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя итальянской правящей коалиции.

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Он заявил, что Рим готов предоставить Украине различные системы ПВО, в том числе франко-итальянские SAMP-T средней дальности и итальянские Aspide, а также переносные ракеты Stinger.

СПРАВКА. Комплекс SAMP-T (EUROSAM Land system) предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений и войск, совершающих марш, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей, начиная от тактических ракет, всех типов самолетов и заканчивая различными беспилотными летательными аппаратами в любых погодных условиях, при применении противником различных помех большой интенсивности.

О количестве вооружений и сроках доставки чиновник ничего сообщить не смог.

Агентство пишет, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто 7 ноября поговорил по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином и пообещал поддерживать Украину "столько, сколько это необходимо".

17 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи.

4 ноября Крозетто сообщил что новое правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони должно одобрить шестой пакет военной помощи для Украины, чтобы противостоять российскому вторжению, – если не изменится ситуация.

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Вадим Ребрина

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