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Италия поставит Украине системы ПВО – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 19:20
Италия поставит Украине системы ПВО – Reuters - Фото
Гвидо Крозетто (Скриншот видео)

Итальянское правительство готовит новый пакет военной помощи для Украины, который будет включать системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя итальянской правящей коалиции.

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Он заявил, что Рим готов предоставить Украине различные системы ПВО, в том числе франко-итальянские SAMP-T средней дальности и итальянские Aspide, а также переносные ракеты Stinger.

СПРАВКА. Комплекс SAMP-T (EUROSAM Land system) предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений и войск, совершающих марш, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей, начиная от тактических ракет, всех типов самолетов и заканчивая различными беспилотными летательными аппаратами в любых погодных условиях, при применении противником различных помех большой интенсивности.

О количестве вооружений и сроках доставки чиновник ничего сообщить не смог.

Агентство пишет, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто 7 ноября поговорил по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином и пообещал поддерживать Украину "столько, сколько это необходимо".

Читайте также: Украина просит у США системы ПВО для борьбы с иранскими дронами – ABC News

Вадим Ребрина
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пво италия stinger Aspide SAMP-T
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