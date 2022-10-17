UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 23:21
Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи - Фото
Алексей Резников (фото: EPA)

Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Об этом без конкретики сообщил министр обороны Алексей Резников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он поблагодарил правительство и министра обороны Италии Лоренцо Гуэрини за предоставление нового пакета военной помощи, "который поможет значительно усилить нашу обороноспособность от российской агрессии".

Несколько недель назад итальянское издание Formiche сообщало, что Италия готовит пятый пакет военной помощи для Украины, включающий военную технику и оборудование.

Ранее сегодня Резников заявил, что непубличные детали обсуждений военной помощи должны первыми ощутить на себе российские оккупанты.

  • 12 октября CNN опубликовала новый список оружия, которое хочет Украина от Запада: ПВО, ракетные системы и не только.
  • Сегодня в ЕС решили увеличить военную помощь Украине до 3,1 млрд евро и запустить миссию подготовки ЕС для украинских военных. 
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников италия военная помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 