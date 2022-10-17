Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Об этом без конкретики сообщил министр обороны Алексей Резников.

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Он поблагодарил правительство и министра обороны Италии Лоренцо Гуэрини за предоставление нового пакета военной помощи, "который поможет значительно усилить нашу обороноспособность от российской агрессии".

Несколько недель назад итальянское издание Formiche сообщало, что Италия готовит пятый пакет военной помощи для Украины, включающий военную технику и оборудование.

Ранее сегодня Резников заявил, что непубличные детали обсуждений военной помощи должны первыми ощутить на себе российские оккупанты.

12 октября CNN опубликовала новый список оружия, которое хочет Украина от Запада: ПВО, ракетные системы и не только.

Сегодня в ЕС решили увеличить военную помощь Украине до 3,1 млрд евро и запустить миссию подготовки ЕС для украинских военных.

Оксана Житнюк

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