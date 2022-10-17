На призыв Кулебы из укрытия ответил Боррель: ЕС дает еще €500 млн военной помощи Украине
Европейский Союз увеличивает военную помощь Украине до 3,1 млрд евро и запускает миссию военной подготовки ЕС для украинских военных. Об этом сообщил в Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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"Пока Дмитрий Кулеба обращается к министрам иностранных дел из бомбоубежища, мы увеличиваем военную помощь ЕС до 3,1 млрд евро и запускаем миссию военной подготовки ЕС для Украины", – написал он.
Боррель подчеркнул, что последние неизбирательные атаки России не поколеблют решимость Евросоюза поддерживать Украину, а только укрепят ее.
Ранее Кулеба призвал Европейский союз ввести санкции против Ирана за поставку России беспилотников, он обратился к европейским дипломатам из укрытия во время воздушной тревоги в Киеве.
- Утром армия России ударила дронами по центру Киева.
- В результате атаки дронами-камикадзе по Киеву произошел взрыв в жилом доме, погибли три человека.
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