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На призыв Кулебы из укрытия ответил Боррель: ЕС дает еще €500 млн военной помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 14:48
На призыв Кулебы из укрытия ответил Боррель: ЕС дает еще €500 млн военной помощи Украине - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Европейский Союз увеличивает военную помощь Украине до 3,1 млрд евро и запускает миссию военной подготовки ЕС для украинских военных. Об этом сообщил в Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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"Пока Дмитрий Кулеба обращается к министрам иностранных дел из бомбоубежища, мы увеличиваем военную помощь ЕС до 3,1 млрд евро и запускаем миссию военной подготовки ЕС для Украины", – написал он.

Боррель подчеркнул, что последние неизбирательные атаки России не поколеблют решимость Евросоюза поддерживать Украину, а только укрепят ее.

Ранее Кулеба призвал Европейский союз ввести санкции против Ирана за поставку России беспилотников, он обратился к европейским дипломатам из укрытия во время воздушной тревоги в Киеве.

Читайте также: Евросоюз берет на обучение 15 000 бойцов ВСУ, выделяет Украине еще €500 млн на оружие

Наталія Медведєва
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война дрон военная помощь дмитрий кулеба Жозеп Боррель
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