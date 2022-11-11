Россия ударила по Винницкой области: попала по критическому объекту

Армия России ночью атаковала Винницкую область, сообщил в Telegram глава местной ОВА Сергей Борзов.

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По его словам, было попадание по одному из объектов критической инфраструктуры. Обошлось без жертв, работают спасатели.

Других деталей Борзов пока не сообщает.

По данным разведки, у России иссякают запасы современных ракет, но на подходе иранские.

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Марко Сировой

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