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Россия ударила по Винницкой области: попала по критическому объекту

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 06:30
Россия ударила по Винницкой области: попала по критическому объекту - Фото
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)

Армия России ночью атаковала Винницкую область, сообщил в Telegram глава местной ОВА Сергей Борзов.

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По его словам, было попадание по одному из объектов критической инфраструктуры. Обошлось без жертв, работают спасатели.

Других деталей Борзов пока не сообщает.

  • По данным разведки, у России иссякают запасы современных ракет, но на подходе иранские.

Читайте также: Армия РФ накапливает иранские дроны в Беларуси. Это большая проблема — посол в Британии

Марко Сировой
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