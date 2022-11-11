Россия ударила по Винницкой области: попала по критическому объекту
11.11.2022, 06:30
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
Армия России ночью атаковала Винницкую область, сообщил в Telegram глава местной ОВА Сергей Борзов.
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По его словам, было попадание по одному из объектов критической инфраструктуры. Обошлось без жертв, работают спасатели.
Других деталей Борзов пока не сообщает.
- По данным разведки, у России иссякают запасы современных ракет, но на подходе иранские.
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