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Армия РФ накапливает иранские дроны в Беларуси. Это большая проблема — посол в Британии

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 12:11
Армия РФ накапливает иранские дроны в Беларуси. Это большая проблема — посол в Британии - Фото
Вадим Пристайко (Фото: посольство Украины в Британии)

Армия России накапливает иранские дроны в Беларуси — они являются "самой большой проблемой" для Украины на сегодняшний день. Об этом заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко в эфире канала Sky News.

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По его словам, иранские беспилотники накапливаются в Беларуси "довольно близко к Киеву" и это является "самой большой проблемой" Украины. 

"Нам удалось забрать с неба около 70-75% всех беспилотников и ракет. У них заканчиваются ракеты, это точно. Сегодня российский флот не уходил со своих баз в море, где пускал по нам свои ракеты. А вот иранские беспилотники, это самая большая проблема. Они дешевые и они приходят роем. Очень трудно иметь дело с ними", — заявил дипломат.

Он отметил, что Западу следует давить на Иран и вводить против него новые санкции. 

"Мы должны закрывать небо для Украины. Имеются в виду иногда самолеты, а в большинстве случаев противовоздушные ракеты. Мы также должны усилить давление на Россию и Иран. С Ираном политические санкции, более-менее такие же, как с Россией, просто для того, чтобы держать их под давлением, пока они больше не смогут посылать ракеты или строить новые", — сказал Пристайко.

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Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война Иран беларусь вадим пристайко дроны-камикадзе
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