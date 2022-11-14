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Зачистка в Херсоне. СБУ показала видео с переодетым оккупантом и ищет агентов россиян

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 17:19
Зачистка в Херсоне. СБУ показала видео с переодетым оккупантом и ищет агентов россиян - Фото
Иллюстративное фото: СБУ

В освобожденном от российских оккупантов Херсоне продолжаются стабилизационные мероприятия. Служба безопасности Украины задержала переодетого в гражданскую одежду российского военного и продолжает искать коллаборантов и агентов, которых РФ могла специально оставить на украинской территории.

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В СБУ сообщили, что задержанный россиян переоделся и пытался притвориться "местным". После задержания он признался, что является профессиональным военным из 69-й отдельной бригады прикрытия ВС РФ.

Задачей оккупанта в освобожденном от армии РФ Херсоне был сбор информации, корректировка огня по ВСУ и проведение диверсий.

Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что украинская спецслужба сейчас в Херсоне обнаруживает местных коллаборантов, предателей и агентов спецслужб РФ, которых те могли специально оставить на украинской территории. Также СБУ документирует военные преступлений России.

"Мы понимаем, что враг мог специально оставить на деоккупированной территории своих агентов для выполнения определенных задач. Наша задача – их выявить. Кроме того, у СБУ много оперативной информации о предателях и коллаборантах, которые перешли на сторону врага. Так что мы проверяем ее непосредственно на месте. Все, кто предал Украину ради "русского мира", получат заслуженное наказание", – заявил Малюк.

  • 11 ноября в сети появились фото и видео с украинскими флагами в центре Херсона. Местные жители скандировали "ЗСУ!" и "Херсон – це Україна!".
  • В ГУР заявили, что части ВСУ вошли в Херсон, город возвращается под контроль Украины. Россиянам посоветовали сдаваться в плен, так как пути отступления находятся под огневым контролем украинских сил.
  • По словам замминистра обороны Анны Маляр, зачистка в Херсоне может занять недели, но Украине известны все фамилии коллаборантов.

Читайте также: "Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

Оксана Житнюк
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