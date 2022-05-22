UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Две трети боеспособных подлодок Черноморского флота РФ находятся в море – Крым.Реалии

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 02:07
Две подводные лодки проекта Варшавянка в Южной бухте Севастополя, 21 мая 2022 года (Фото: RFE/RL)

На данный момент две трети боеспособных подводных лодок Черноморского флота РФ находятся в море. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, у причалов в Южной бухте Севастополя стоят две подводные лодки проекта "Варшавянка", что составляет треть от числа действующих подлодок ЧФ РФ.

Всего в составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".

Таким образом, в море в настоящее время находятся четыре из шести подлодок.

Также в состав Черноморского флота входит подводная лодка проекта 877 "Палтус" Б-871 "Алроса". На прошлой неделе она вышла из ремонта в 13 судоремонтном заводе в Килен-бухте и готовилась к выходу на ходовые испытания. Однако, сегодня, как сообщали Крым Реалии, два буксира оттащили подлодку из Южной бухты снова в завод.

По данным Крым.Реалии, подлодки проекта 636 "Варшавянка" (по кодификации НАТО – Improved Kilo) несут крылатые ракеты типа "Калибр". Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.

  • 13 мая сообщалось, что в Черное море вышли все действующие подводные лодки Черноморского флота России, которые способны стрелять крылатыми ракетами, в том числе по наземным целям.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
подлодка черное море
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 