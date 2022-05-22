Две трети боеспособных подлодок Черноморского флота РФ находятся в море – Крым.Реалии

На данный момент две трети боеспособных подводных лодок Черноморского флота РФ находятся в море. Об этом сообщает Крым.Реалии.

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Как отмечается, у причалов в Южной бухте Севастополя стоят две подводные лодки проекта "Варшавянка", что составляет треть от числа действующих подлодок ЧФ РФ.

Всего в составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".

Таким образом, в море в настоящее время находятся четыре из шести подлодок.

Также в состав Черноморского флота входит подводная лодка проекта 877 "Палтус" Б-871 "Алроса". На прошлой неделе она вышла из ремонта в 13 судоремонтном заводе в Килен-бухте и готовилась к выходу на ходовые испытания. Однако, сегодня, как сообщали Крым Реалии, два буксира оттащили подлодку из Южной бухты снова в завод.

По данным Крым.Реалии, подлодки проекта 636 "Варшавянка" (по кодификации НАТО – Improved Kilo) несут крылатые ракеты типа "Калибр". Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.

13 мая сообщалось, что в Черное море вышли все действующие подводные лодки Черноморского флота России, которые способны стрелять крылатыми ракетами, в том числе по наземным целям.

Наталия Медведева

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