В Черное море вышли все действующие подводные лодки ЧФ РФ – Крым.Реалии

В Черное море вышли все действующие подводные лодки Черноморского флота России, которые способны стрелять крылатыми ракетами, в том числе по наземным целям. Об этом сообщает корреспондент издания Крым.Реалии.

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В Южной бухте Севастополя причалы, у которых обычно стоят подводные лодки, пусты, передает корреспондент.

Всего в составе ЧФ РФ шесть подлодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".

По данным Крым.Реалии, кроме минно-торпедного вооружения, подводные лодки типа "Варшавянка" несут крылатые ракеты типа "Калибр", применяемые в разных модификациях, по морским и наземным целям. Каждая подводная лодка вооружена четырьмя такими ракетами.

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Вадим Ребрина

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