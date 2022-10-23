UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Двигатели для российских вертолетов. СБУ раскрыла детали дела Богуслаева – фото с обысков

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2022, 09:49
Двигатели для российских вертолетов. СБУ раскрыла детали дела Богуслаева – фото с обысков - Фото
Вячеслав Богуслаев (скриншот видео)

Служба безопасности Украины задержала президента АТ "Мотор Сич" в рамках дела о незаконных поставках двигателей для российских штурмовых вертолетов, передает пресс-служба СБУ. Там не называют имени задержанного, но источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщал – речь идет о Вячеславе Богуслаеве.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Вместе с главой АТ "Мотор Сич" был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Им сообщили о подозрении в коллаборационизме и пособничестве стране-агрессору.

Их задержали в рамках дела о незаконных поставках Мотор Сичью товаров военного назначения для российской штурмовой авиации, пишут в СБУ.

Двигатели для российских вертолетов. СБУ раскрыла детали дела Богуслаева – фото с обысков

Двигатели для российских вертолетов. СБУ раскрыла детали дела Богуслаева – фото с обысков

В СБУ утверждают, что были налажены каналы незаконных поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в РФ. Оккупанты использовали их для производства и ремонта ударных вертолетов типа Ми-8АМТШ-ВН "Сапсан", Ка-52 "Аллигатор", Ми-28Н "Ночной охотник". Эти вертолеты РФ использовала на полномасштабной войне против Украины.

По материалам следствия, к схеме причастно руководство завода, которое действовало в сговоре с приближенными к Кремлю представителями Ростеха, пишут в СБУ.

Двигатели для российских вертолетов. СБУ раскрыла детали дела Богуслаева – фото с обысков

Двигатели для российских вертолетов. СБУ раскрыла детали дела Богуслаева – фото с обысков

Двигатели для российских вертолетов. СБУ раскрыла детали дела Богуслаева – фото с обысков

Двигатели для российских вертолетов. СБУ раскрыла детали дела Богуслаева – фото с обысков

Для обхода ограничений на торговлю с РФ использовались подконтрольные структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии, говорят правоохранители.

По данным СБУ, эти компании отправляли заказ Мотор Сичи якобы для потребностей зарубежной стороны, но после получения техники переправляли ее в РФ. Также Россия использовала иностранных сообщников для ремонта и обслуживания авиатехники с использованием украинских запчастей.

  • В 2019 году вышло расследование Bihus.Info, в котором говорится, что Мотор Сич, несмотря на запрет на экспорт военной техники в РФ, продолжала поставлять детали для двигателей к технике российской армии.

Читайте также: Чиновники "Антонова" не уберегли "Мрию" от уничтожения, несмотря на предостережение — СБУ

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу госизмена Мотор Сич Вячеслав Богуслаев армия рф двигатели вертолеты вкс рф
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 