Двигатели для российских вертолетов. СБУ раскрыла детали дела Богуслаева – фото с обысков

Служба безопасности Украины задержала президента АТ "Мотор Сич" в рамках дела о незаконных поставках двигателей для российских штурмовых вертолетов, передает пресс-служба СБУ. Там не называют имени задержанного, но источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщал – речь идет о Вячеславе Богуслаеве.

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Вместе с главой АТ "Мотор Сич" был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Им сообщили о подозрении в коллаборационизме и пособничестве стране-агрессору.

Их задержали в рамках дела о незаконных поставках Мотор Сичью товаров военного назначения для российской штурмовой авиации, пишут в СБУ.

В СБУ утверждают, что были налажены каналы незаконных поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в РФ. Оккупанты использовали их для производства и ремонта ударных вертолетов типа Ми-8АМТШ-ВН "Сапсан", Ка-52 "Аллигатор", Ми-28Н "Ночной охотник". Эти вертолеты РФ использовала на полномасштабной войне против Украины.

По материалам следствия, к схеме причастно руководство завода, которое действовало в сговоре с приближенными к Кремлю представителями Ростеха, пишут в СБУ.

Для обхода ограничений на торговлю с РФ использовались подконтрольные структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии, говорят правоохранители.

По данным СБУ, эти компании отправляли заказ Мотор Сичи якобы для потребностей зарубежной стороны, но после получения техники переправляли ее в РФ. Также Россия использовала иностранных сообщников для ремонта и обслуживания авиатехники с использованием украинских запчастей.

В 2019 году вышло расследование Bihus.Info, в котором говорится, что Мотор Сич, несмотря на запрет на экспорт военной техники в РФ, продолжала поставлять детали для двигателей к технике российской армии.

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Марко Сировой

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