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СБУ задержала президента компании Мотор Сич Вячеслава Богуслаева – источник

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2022, 23:44
СБУ задержала президента компании Мотор Сич Вячеслава Богуслаева – источник - Фото
Вячеслав Богуслаев (скриншот с видео)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали президента компании Мотор Сич Вячеслава Богуслаева по подозрению в коллаборационизме. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в правоохранительных органах.

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LIGA.net обратилась за комментарием к СБУ. Там пообещали предоставить информацию утром 23 октября.

В 2019 году вышло расследование Bihus.Info, в котором говорится, что Мотор Сич, несмотря на запрет на экспорт военной техники в РФ, продолжала поставлять детали для двигателей к технике российской армии.

Вадим Ребрина, Юрій Смірнов
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сбу Мотор Сич Вячеслав Богуслаев коллаборационизм
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