Движение из Чернигова в Киев возобновляется по старому киевскому пути – ОВА

4 апреля с 10:00 будет возобновлено автомобильное движение из Чернигова в Киев и обратно. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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"Возобновляется движение гуманитарных грузов из Киева в Чернигов", – написал он.

По информации Чауса, проезд будет обеспечен по трассе на Гончаровское, или старый киевский путь.

"Движение будет производиться в обе стороны. Но ожидаем, что возможны задержки с движением, местами придется ждать в очереди", – добавил глава ОВА.

Он подчеркнул, что для грузовых автомобилей будет ограничение до пяти тонн – грузы большего веса не пропустят.

"Обращаем внимание всех жителей Чернигова и тех, кто хочет вернуться в город: это не полноценный путь (как наша киевская трасса). Просим в первые дни воздержаться от массового движения машинами. Это помешает доставке в город ожидаемой помощи и важных грузов", – попросил Чаус.

23 марта в Чернигове оккупанты разбомбили автомобильный мост через Десну, который соединял город с Киевом. Это мост, который использовался для гуманитарных коридоров и доставки гуманитарной помощи.

24 марта Чаус рассказывал, что оккупанты бьют по Чернигову каждые 15 минут. Есть подвалы, где люди неделю остаются без еды.

Наталия Медведева

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