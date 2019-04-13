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13.04.2019, 17:14

Движение Нефьодова Люди важны объявило о создании партии

Движение Нефьодова Люди важны объявило о создании партии - Фото
Максим Нефьодов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Один из лидеров движения, депутат Киесовета Сергей Гусовский пояснил, что партия будет придерживаться праволиберальной позиции

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Во время III Форума движения Люди важны было принято решение о создании новой праволиберальной политической партии. Об этом сообщается на странице Люди важны в Facebook.

"Мы выбираем "действовать"! Участники движения Люди важны объявили о создании политической партии. Учредительное собрание состоится 18 мая", - говорится в сообщении.

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Депутат Киесовета Сергей Гусовский пояснил, что "правый либерализм - это о свободе личности и государстве-сервисе".

"Давайте объединяться вокруг реальных изменений…" - предложил депутат.

Одним из лидеров движения Люди важны является заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

Ранее сообщалось, что Нефьодов примет участие в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы.

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Теги: либерализм, максим нефьодов, Сергей Гусовский, люди важны
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