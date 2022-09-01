Движение по Босфору остановлено. Судно из Либерии с украинским зерном село на мель: фото
01.09.2022, 23:22
Фото: Facebook/Istanbulvaliligi
1 сентября в Босфорском проливе село на мель судно из Либерии, которое перевозит украинское зерно. Об этом сообщает канцелярия губернатора Стамбула.
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Как отмечается, 173-метровый сухогруз Lady Zehma из Либерии, у которого отказал руль в Босфоре на пути из Украины в Стамбул, село на мель около 21:00 и бросило якорь в бухте Бебек.
Судно везет 3000 тонн кукурузы из Украины.
На место происшествия прибыли команды главного управления береговой безопасности Стамбула, спасательные буксиры и катера, команды береговой охраны.
По предварительной информации, люди не пострадали, загрязнения окружающей среды не произошло.
Движение по Босфору временно приостановлено.
- 5 августа из портов Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном.
- 26 августа из украинских портов экспортировали первый миллион тонн зерна с 24 февраля.
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