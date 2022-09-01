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Движение по Босфору остановлено. Судно из Либерии с украинским зерном село на мель: фото

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 23:22
Движение по Босфору остановлено. Судно из Либерии с украинским зерном село на мель: фото - Фото
Фото: Facebook/Istanbulvaliligi

1 сентября в Босфорском проливе село на мель судно из Либерии, которое перевозит украинское зерно. Об этом сообщает канцелярия губернатора Стамбула.

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Как отмечается, 173-метровый сухогруз Lady Zehma из Либерии, у которого отказал руль в Босфоре на пути из Украины в Стамбул, село на мель около 21:00 и бросило якорь в бухте Бебек.

Движение по Босфору остановлено. Судно из Либерии с украинским зерном село на мель: фото

Движение по Босфору остановлено. Судно из Либерии с украинским зерном село на мель: фото

Движение по Босфору остановлено. Судно из Либерии с украинским зерном село на мель: фото

Судно везет 3000 тонн кукурузы из Украины.

На место происшествия прибыли команды главного управления береговой безопасности Стамбула, спасательные буксиры и катера, команды береговой охраны.

По предварительной информации, люди не пострадали, загрязнения окружающей среды не произошло.

Движение по Босфору временно приостановлено.

Наталія Медведєва
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зерно босфор
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