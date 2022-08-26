Украина экспортировала первый миллион тонн продовольствия по "зерновому коридору" с начала войны России против Украины. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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По его словам, почти за месяц работы зерновой инициативы из трех украинских морских портов – Черноморск, Одесса и Южный – экспортировали первый миллион тонн агропродукции с 24 февраля.

"Украина была, есть и будет среди гарантов мировой продовольственной безопасности", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что 44 судна с украинским зерном уже направлены в 15 стран мира, а еще 70 заявок ожидают на прибытие судов на загрузку.

"Цель – выйти на объем 3 млн тонн по морю экспорта ежемесячно. И это чрезвычайно важно для Африки, Азии, Европы", – сказал Зеленский.

Он добавил, что экспорт зерна не только поддерживает международную субъектность Украины, но и дает рабочие места для граждан нашей страны.

По его словам, "зерновой коридор" – это сотни тысяч рабочих мест, доходы для украинских компаний и государственного бюджета, а также средства для посевной в следующем году.

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