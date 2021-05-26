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Двое дельцов предлагали должность главы Кировоградской ОГА за $3,5 млн — Офис генпрокурора

26.05.2021, 18:28
Двое дельцов предлагали должность главы Кировоградской ОГА за $3,5 млн — Офис генпрокурора - Фото
Фото: gp.gov.ua

Правоохранители задержали двух граждан, которые за $3,5 млн обещали повлиять на должностных лиц Офиса президента и Кабмина и решить вопрос о назначении на должность главы Кировоградской облгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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При этом один из задержанных представлялся советником президента Владимира Зеленского. На самом деле они не имели никакого отношения к органам государственной власти, говорят в ОГП.

Кто заказал эту "услугу", не уточняется.

Открыто дело по статье о злоупотреблении влиянием. Решается вопрос о сообщении задержанным подозрения и избрании меры пресечения.

В феврале 2020 года Офис генпрокурора сообщал, что совместно с СБУ и Нацполицией выявил мошенников, которые за деньги обещали содействовать в назначении главами Житомирской и Николаевской ОГА. Первую должность мошенники оценила в $1 650 000, вторую – в $3 100 000. 

Вадим Ребрина
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кабмин мошенничество офис президента Кировоградская ОГА Офис генпрокурора
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