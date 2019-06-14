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14.06.2019, 08:12

Двухпалатный парламент. Реакция Гройсмана и Разумкова

Двухпалатный парламент. Реакция Гройсмана и Разумкова - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр и глава президентской партии Слуга народа выступают против двухпалатного парламента

Премьер-министр и лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман считает, что не нужно вводить вторую палату парламента. Об этом он заявил в эфире программы Право на владу на канале 1+1.

"Та форма, которая есть сегодня, неэффективна. Было бы целесообразно уменьшить количество депутатов, а не вводить вторую палату", - отметил он.

В  тоже время глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос, поддерживает ли он идею двухпалатного парламента, заявил: "Я за ту форму парламента, которая сегодня есть".

12 июня 2019 года представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что тот не против введения двухпалатного парламента.

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Теги: Слуга народа, Александр Разумков, Гройсман Владимир, украинская стратегия
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