Двухпалатный парламент. Реакция Гройсмана и Разумкова

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр и лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман считает, что не нужно вводить вторую палату парламента. Об этом он заявил в эфире программы Право на владу на канале 1+1.

"Та форма, которая есть сегодня, неэффективна. Было бы целесообразно уменьшить количество депутатов, а не вводить вторую палату", - отметил он.

В тоже время глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос, поддерживает ли он идею двухпалатного парламента, заявил: "Я за ту форму парламента, которая сегодня есть".

12 июня 2019 года представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что тот не против введения двухпалатного парламента.