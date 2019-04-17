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17.04.2019, 16:38

Dzidzio и Полякова опровергли свое выступление перед дебатами

Dzidzio и Полякова опровергли свое выступление перед дебатами - Фото
Dzidzio (скриншот с видео)

Вчера появилась информация о том, что от имени команды Зеленского в день дебатов людей из Кировоградской области везут на бесплатный концерт

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Группа Dzidzio и певица Оля Полякова опровергли возможность своего выступления на НСК Олимпийский 19 апреля перед дебатами кандидатов в президенты. Об этом сообщает Укринформ.

Пиар-менеджер Dzidzio Лилия Слюсарь сообщила, что Михаил Хома "осуществлять выступление ни на одной из сцен на НСК Олимпийский 19 апреля не будет".

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Ранее, по информации издания, генеральный продюсер агентства Secret Service Entertainment Agency, продюсер певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский опроверг информацию о возможном участии артистки в концертной программе на НСК Олимпийский.

На Facebook-странице "Команда Зеленського. Голованівський край" 14 апреля был опубликован анонс концерта звезд украинской эстрады на НСК Олимпийский 19 апреля, на который предлагалось получить "бесплатный билет" по адресу "Зе-офиса" в городе Головановск.

В профиле страницы указано, что это "официальная страница сторонников будущего президента Украины Володимира Зеленского".

После того, как корреспондент LIGA.net обратился за комментарием в главный офис команды Владимира Зеленского, анонс с Facebook-страницы был удален, вместо него появилось сообщение, что анонс якобы был "вкинут" неизвестными.

Позже на почту редакции LIGA.net пришел ответ пресс-службы Зеленского. "Это не наша официальная страница", - говорится в нем.

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Теги: Оля Полякова, Владимир Зеленский, дебаты, DZIDZIO
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