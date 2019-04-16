От имени ЗеКоманды собирают людей на концерт перед дебатами

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На Facebook-странице "Команда Зеленського. Голованівський край" 14 апреля был опубликован анонс концерта звезд украинской эстрады на НСК Олимпийский 19 апреля, на который предлагалось получить "бесплатный билет" по адресу "Зе-офиса" в городе Головановск.

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Корреспондент LIGA.net позвонил по указанному в профиле номеру телефона, чтобы узнать представляют ли официально штаб Зеленского администраторы страницы "Команда Зеленського. Голованівський край".

Мужчина предствившиийся Валерием Макаринским ответил, что он является "волонтером команды Зеленского"

При этом человек утверждал, что в анонсе на его странице сказано, что речь идет о "бесплатной поездке на дебаты", хотя в тексте говорится именно о "концерте звезд украинской эстрады".

"Это информация, которая есть на всех официальных страницах, о том, что перед дебатами будут выступать звезды", - сказал он.

В профиле страницы указано, что это "официальная страница сторонников будущего президента Украины Володимира Зеленского".

LIGA.net решила уточнить у представителей Зеленского, является ли страница "Команда Зеленського. Голованівський край" официальным представительством штаба кандидата.

Пресс-секретарь Квартала 95 Татьяна Руденко пообещала уточнить эту информацию, попросив прислать ссылку на указанную публикацию на адрес официальной электронной почты штаба Зеленского, что было сделано.

После этого публикация с анонсом поездки на бесплатный концерт в Киев 19 апреля со страницы "Команда Зеленського. Голованівський край" была удалена.

Вместе с тем появилось сообщение о том, что анонс якобы был "вкинут" неизвестными.

LIGA.net ожидает комментария главного штаба Зеленского.