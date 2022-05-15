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Еда раз в сутки, питьевая вода закончилась – боец Азова о ситуации на Азовстали

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 21:19
Еда раз в сутки, питьевая вода закончилась – боец Азова о ситуации на Азовстали - Фото
Фото: полк Азов

У защитников Азовстали заканчивается вода и еда. Сил для того, чтобы попытаться прорвать оцепление, уже недостаточно, а сдаться россиянам будет означать верную смерть, рассказал в эфире Настоящего времени боец полка Азов Дмитрий Казацкий.

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"Смотрите: даже если был бы приказ  [сдаться или оставить завод], это просто невозможно. Сдаться – это самоубийство. Мы в окружении, но мы никак не выйдем отсюда с тем, что у нас осталось. У нас осталось не так много боеприпасов, например, не так много людей, которые боеспособные. Их достаточно, чтобы обороняться, но недостаточно для того, чтобы выйти на прорыв. Так что такой приказ даже неразумно отдавать, во-первых. Во-вторых, мы все еще надеемся на дипломатическое решение, на то, что наши политики, наша власть как-то договорятся, и у нас получится выйти из Мариуполя", – заявил боец.

Он считает, что, наверное, единственным выходом из критической ситуации на Азовстали может быть эвакуация в Турцию.

Россияне уже находятся на территории завода, а количество раненых с украинской стороны ежедневно увеличивается, рассказал боец. Примерное количество раненых – это 600-700 человек, из них 40-50 находятся в критически тяжелом состоянии. Из-за отсутствия антибиотиков у многих развиваются осложнения.

На Азовстали катастрофически не хватает воды и еды.

Рацион военнослужащих сейчас состоит из одного-двух стаканов технической кипяченой воды и одного блюда в сутки. "Сегодня была овсянка, по-моему, и немного моркови. По продуктам и по воде, я думаю, осталось ориентировочно на пять дней, на неделю, может быть", – рассказал он.

По словам Казацкого, в таких условиях бойцам сложно поддерживать высокий боевой дух, но "есть люди, которые верят и надеются на лучшее, и их достаточно".

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Андрей Водяный
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