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"Ад сошел на землю". Армия РФ сбросила зажигательные бомбы на Азовсталь – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 09:15
Фосфорные бомбы на Азовстали (скриншот видео Андрющенко Time, Telegram)
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Армия России применила фосфорные или другие зажигательные бомбы против защитников Украины, которые держат круговую оборону на заводе Азовсталь в Мариуполе. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, оккупанты атакуют украинских защитников с неба, моря и земли, а вчера впервые применили против них зажигательные бомбы, возможно, фосфорные.

Сами оккупанты утверждают, что применили зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями, говорит Андрющенко. По его словам, температура горения достигает 2000 – 2500 градусов по Цельсию, остановить горение почти невозможно.

"Ад сошел на землю. В Азовсталь. Невероятно, как держатся наши Защитники. Мы все в неоплатном долгу перед ними", – подписал кадры из Мариуполя Андрющенко.

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Марк Сировой
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