Солист Kalush Orchestra: Слова об Азовстали – важнее дисквалификации с Евровидения

Солист Kalush Orchestra Олег Псюк заявил, что для него призыв спасти украинских бойцов с мариупольской Азовстали был важнее возможной дисквалификации в финале Евровидения. Он не простил бы себе, если бы упустил шанс сказать об этом с международной сцены. Такое заявление Псюк сделал на пресс-конференции после победы в конкурсе.

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"Люди, которые задаются этим вопросом, не понимают, насколько большая беда в нашей стране, насколько это важно. Это для меня точно важнее, чем дисквалификация или что-то еще. Я готов точно. Но я бы не простил себе такой шанс упустить. Я надеюсь, что есть хоть один человек из 200 млн (аудитории Евровидения. – Ред.), который увидел и принял это во внимание. Возможно, это чем-то нам поможет", – сказал солист Kalush Orchestra.

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На пресс-конференции он снова призвал помочь спасти около 1000 украинских военных, заблокированных со всех сторон на Азовстали.

"Мы просим вмешаться какую-то третью страну, чтобы дать им выход. Как помочь – информационно. Говорить всем, писать об этом. Вас же тут много прессы. Если каждый из вас об этом напишет, то это точно, я думаю, нам поможет. Стучаться к властям вашей страны. В общем помощи может быть много. Просим всех обратить внимание на это. Это очень важно", – добавил Псюк.

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Марк Сировой

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