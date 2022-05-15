Зеленский поздравил Kalush Orchestra: Сделаем все для Евровидения в украинском Мариуполе

Президент Владимир Зеленский поздравил Kalush Orchestra с победой на Евровидении с песней "Стефания" и заверил – власть сделает все, чтобы принять финал песенного конкурса в Мариуполе, который сейчас временно оккупирован россиянами. Об этом он заявил в Facebook.

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Президент поблагодарил Kalush Orchestra за победу и всех, кто отправлял за них голоса. По его словам, украинское мужество поражает мир, а музыка – покоряет Европу.

"В следующем году Украина будет принимать Евровидение! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный", – написал Зеленский.

Президент добавил, что уверен – не за горами "победный аккорд" Украины в битве с врагом.

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Марк Сировой

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