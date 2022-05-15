Зеленский поздравил Kalush Orchestra: Сделаем все для Евровидения в украинском Мариуполе
Президент Владимир Зеленский поздравил Kalush Orchestra с победой на Евровидении с песней "Стефания" и заверил – власть сделает все, чтобы принять финал песенного конкурса в Мариуполе, который сейчас временно оккупирован россиянами. Об этом он заявил в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Президент поблагодарил Kalush Orchestra за победу и всех, кто отправлял за них голоса. По его словам, украинское мужество поражает мир, а музыка – покоряет Европу.
"В следующем году Украина будет принимать Евровидение! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный", – написал Зеленский.
Президент добавил, что уверен – не за горами "победный аккорд" Украины в битве с врагом.
- В ночь на 16 мая украинская группа Kalush Orchestra выиграла Евровидение. Смотрите, какие страны дали Украине 12 баллов.
- Солист коллектива Олег Псюк со сцены призвал спасти Мариуполь и бойцов на Азовстали, после этого взлетели запросы в браузерах на английском Azоvstal.
- Организатор Евровидения не дисквалифицировал группу, заявив, что этот призыв был гуманитарным, а не политическим.
Читайте детальнее: Kalush Orchestra и Евровидение: история группы, участников и песни "Стефания"
Комментарии