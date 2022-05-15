Евровидение 2022. Kalush Orchestra не дисквалифицируют за призыв спасти Azovstal

Украинская группа Kalush Orchestra, которая в этом году представляет Украину на песенном конкурсе Евровидение 2022, не будет дисквалифицирована за призыв со сцены спасти защитников Мариуполя и Azovstal. Об этом заявили организаторы Евровидения, слова которых в прямом эфире озвучил комментатор.

"Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер", – говорится в заявлении организаторов конкурса.

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Наталия Медведева

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