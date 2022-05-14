Kalush Orchestra со сцены Евровидения призвали спасти военнослужащих на Azovstal

Украинская группа Kalush Orchestra, которая в этом году представляет Украину на песенном конкурсе Евровидение-2022, со сцены обратилась к зрителям всего мира с призывом спасти украинских военнослужащих в Мариуполе, которые сейчас находятся в окружении российских оккупационных войск на заводе Азовсталь.

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"Я хочу попросить у вас всех. Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю. Помогите "Азовсталю". Сейчас! – сказал солист коллектива Олег Псюк.

Музыканты высказали призыв после выступления, несмотря на вероятную дисквалификацию, согласно правилам конкурса.

На последних минутах призыва микрофон солиста хотели выключить, поэтому слова были слышны не четко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення Україна (@suspilne.eurovision)

Яна Катасонова

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