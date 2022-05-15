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Евровидение 2022. Какие страны дали Украине 12 баллов

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 02:49
Евровидение 2022. Какие страны дали Украине 12 баллов - Фото
Kalush Orchestra (Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO)

Украина с группой Kalush Orchestra победила в песенном конкурсе Евровидение 2022. По 12 баллов Украине дали зрители 28 стран и судьи пяти стран. Подробно результаты голосования можно посмотреть тут.

По 12 балов Украине дали зрители 28-ми стран, это:

Италия
Франция
Ирландия
Исландия
Испания
Великобритания
Дания
Германия
Австрия
Эстония
Латвия
Литва
Польша
Азербайджан
Болгария
Молдова
Чехия
Грузия
Сан-Марино
Австралия
Бельгия
Кипр
Нидерланды
Швеция
Израиль
Португалия
Норвегия
Финляндия

По 12 балов Украине дали судьи пяти стран, это:

Польша
Литва
Латвия
Румыния
Молдова

Евровидение 2022. Какие страны дали Украине 12 баллов

Судьи из 40 стран дали Украине 192 балла. По итогам зрительского голосования группа Kalush Orchestra получила 439 баллов, а в общем зачете – 631 балл и первое место в конкурсе.

Зрители из Украины 12 баллов отдали Польше, украинские судьи максимальную оценку поставили Великобритании.

Евровидение 2022. Какие страны дали Украине 12 баллов

Наталия Медведева
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Евровидение 2022 Kalush Orchestra
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