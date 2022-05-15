Евровидение 2022. Какие страны дали Украине 12 баллов

Украина с группой Kalush Orchestra победила в песенном конкурсе Евровидение 2022. По 12 баллов Украине дали зрители 28 стран и судьи пяти стран. Подробно результаты голосования можно посмотреть тут.

По 12 балов Украине дали зрители 28-ми стран, это:

Италия

Франция

Ирландия

Исландия

Испания

Великобритания

Дания

Германия

Австрия

Эстония

Латвия

Литва

Польша

Азербайджан

Болгария

Молдова

Чехия

Грузия

Сан-Марино

Австралия

Бельгия

Кипр

Нидерланды

Швеция

Израиль

Португалия

Норвегия

Финляндия

По 12 балов Украине дали судьи пяти стран, это:

Польша

Литва

Латвия

Румыния

Молдова

Судьи из 40 стран дали Украине 192 балла. По итогам зрительского голосования группа Kalush Orchestra получила 439 баллов, а в общем зачете – 631 балл и первое место в конкурсе.

Зрители из Украины 12 баллов отдали Польше, украинские судьи максимальную оценку поставили Великобритании.

Во время финала музыканты Kalush Orchestra, рискуя быть дисквалифицированными, обратились к миру с призывом спасти Мариуполь и Азовсталь.

Организаторы конкурса решили не дисквалифицировать украинцев, заявив, что это не политический, а гуманитарный призыв.

Наталия Медведева

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