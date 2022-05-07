Россияне нарушили режим тишины при эвакуации с Азовстали: погибли трое бойцов – видео

6 мая во время эвакуации гражданских с мариупольского завода "Азовсталь" российские оккупанты нарушили договоренный режим тишины и обстреляли украинских защитников, которые помогали эвакуировать людей. Погибли трое бойцов, еще шестеро получили ранения. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил заместитель командира полка Нацгвардии "Азов" Святослав Паламар ("Калина").

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"Вчера при эвакуации гражданских с территории завода погибли три наших военнослужащих и шестеро получили ранения. Двое погибли от попадания бомб, сброшенных с БПЛА, один погиб от попадания ПТРК. Они ценой своей жизни помогали эвакуировать гражданских", – сказал Паламар.

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео с одним из раненых бойцов.

"Политики и мировые лидеры благодарят друг друга за успешно проведенную эвакуацию гражданских. Люди доброй воли в прямом и переносном смысле аплодируют им за результат бессонных ночей и сотни часов переговоров. Но, господа, почему-то никто не аплодирует тем, кто положил свою жизнь за жизни гражданских. В прямом и совершенно не переносном смысле", – написал Цаплиенко.

Он отметил, что раненые военные, которые организовывали и прикрывали эвакуацию на месте, "будут ужасно мучиться, потому что лекарств в бункере уже нет".

Мариуполь более двух месяцев находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен.

Украинские защитники сосредоточены в районе завода "Азовсталь", там же прятались от обстрелов сотни мирных жителей, которых в последние дни начали эвакуировать. В первые дни мая были эвакуированы более 100 человек с завода, вчера удалось вывезти еще 50 человек.

Сегодня Минреинтеграции сообщило, что из бункеров завода эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди.

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Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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