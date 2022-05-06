Из Мариуполя вывезли 500 мирных жителей, спасение людей продолжается в эти минуты – Ермак

Из Мариуполя, в том числе завода Азовсталь, где от обстрелов и зверств российских оккупантов вместе с обороняющимися военными прячутся гражданские, эвакуировали 500 мирных жителей. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и Азовстали. Могу сказать, что нам удалось вывезти около 500 гражданских", – написал он.

По словам Ермака, в эти минуты продолжается следующий этап спасения украинцев с Азовстали – информация о результатах будет позже.

Руководитель Банковой поблагодарил ООН за помощь и заверил: Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных.

4 мая глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия сообщил, что российские оккупанты находятся на территории завода Азовсталь в Мариуполе.

Украинские военные записали видео с завода и заявили, что продолжают держать круговую оборону на Азовстали.

По данным Пентагона, большинство российских войск выведено из Мариуполя и брошено на север.

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Марк Сировой

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