Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с Азовстали – Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с Азовстали. Об этом она сказала в комментарии Суспільному.

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"Там несколько сотен раненых, их нужно спасать в первую очередь, потому что по всем сразу россияне не соглашаются. Следовательно, сначала тяжелораненые и медики, их действительно 60 человек", – сказала Верещук.

В четверг она говорила об эвакуации 38 человек.

Перед этим Верещук сообщила, что россияне не соглашаются на процедуру "экстракшн", поэтому Украина предложила России обменять тяжелораненых защитников Мариуполя с Азовстали на пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал, что Турция дважды предлагала Кремлю вывезти защитников Мариуполя через Бердянск и гарантировать, что они больше не будут участвовать в войне. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отказался от такого предложения и заявил, что украинские военные якобы должны сдаться.

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Андрей Водяный

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