UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с Азовстали – Верещук

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 10:43
Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с Азовстали – Верещук - Фото
Фото: EPA

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с Азовстали. Об этом она сказала в комментарии Суспільному.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Там несколько сотен раненых, их нужно спасать в первую очередь, потому что по всем сразу россияне не соглашаются. Следовательно, сначала тяжелораненые и медики, их действительно 60 человек", – сказала Верещук.

В четверг она говорила об эвакуации 38 человек.

  • Перед этим Верещук сообщила, что россияне не соглашаются на процедуру "экстракшн", поэтому Украина предложила России обменять тяжелораненых защитников Мариуполя с Азовстали на пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных.
  • Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал, что Турция дважды предлагала Кремлю вывезти защитников Мариуполя через Бердянск и гарантировать, что они больше не будут участвовать в войне. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отказался от такого предложения и заявил, что украинские военные якобы должны сдаться.

Читайте также: В антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фото

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
эвакуация мариуполь ирина верещук азовсталь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 