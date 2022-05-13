Турция дважды предлагала Кремлю вывезти защитников Мариуполя через Бердянск – Джемилев

"Эрдоган два раза разговаривал с Путиным. Кроме того, Ибрагим Калын (пресс-секретарь президента Турции – ред.) разговаривал с министром обороны Шойгу. Калын сказал, что у нас в порту в Стамбуле стоит корабль, рассчитанный на тысячу человек. В любой момент, когда мы с вами договоримся, они приедут в порт Бердянск", – рассказал Джемилев.

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