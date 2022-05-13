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Турция дважды предлагала Кремлю вывезти защитников Мариуполя через Бердянск – Джемилев

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 00:38
Турция дважды предлагала Кремлю вывезти защитников Мариуполя через Бердянск – Джемилев - Фото
Мустафа Джемилев (фото - LIGA.net)
Власти Турции предлагали России эвакуировать украинских защитников Мариуполя из меткомбината Азовсталь через порт в Бердянске. Об этом сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на брифинге родственников военных, сообщает проект Радио Свобода – Крым.Реалии.   

"Эрдоган два раза разговаривал с Путиным. Кроме того, Ибрагим Калын (пресс-секретарь президента Турции – ред.) разговаривал с министром обороны Шойгу. Калын сказал, что у нас в порту в Стамбуле стоит корабль, рассчитанный на тысячу человек. В любой момент, когда мы с вами договоримся, они приедут в порт Бердянск", – рассказал Джемилев. 

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Он добавил, что согласно турецкому плану эвакуации, защитников Мариуполя должны было привезти автобусами в Бердянск, потому что порт Мариуполя заминирован.  

"Они проедут в Бердянск в сопровождении турецких наблюдателей. И турецкая сторона обязуется, что до окончания войны они будут гостями Турецкой Республики. То есть до окончания войны они не будут воевать", – сообщил Джемилев. 

Однако, по словам Джемилева, министр обороны РФ Сергей Шойгу отказался от такого предложения и заявил, что украинские военные якобы должны сдаться. Он также добавил, что на обмен российских пленных, находящихся сейчас на территории Украины, на защитников Мариуполя российская сторона также не согласилась. 

Джемилев подчеркнул, что Турция планирует продолжать переговоры по спасению украинских военных из заблокированного меткомбината Азовсталь. 

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Роман Брыль
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Мустафа Джемилев мариуполь Азов азовсталь реждеп эрдоган
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