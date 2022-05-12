Азовсталь. Переговоры идут об эвакуации пока только 38 тяжелораненых бойцов – Верещук

Украинские власти ведут переговоры об эвакуации с Азовстали пока только 38 тяжелораненых защитников Мариуполя в обмен на пленных россиян. Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

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"Для ясности: сейчас мы ведем переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах. Работаем пошагово. Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ", – отметила Верещук.

Глава ведомства заявила, что публичные комментарии ряда политиков, журналистов и общественных деятелей о содержании переговоров "не только дезинформируют и дезориентируют общество, но и вредят переговорному процессу".

Она призвала воздержаться от комментариев, "быть ответственными и не мешать".

Вчера Верещук сообщила, что россияне не соглашаются на "экстракшн", поэтому Украина предложила России обменять тяжелораненых защитников Мариуполя с Азовстали на пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных.

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Оксана Житнюк

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