В антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фото

Полк Нацгвардии "Азов" опубликовал фотографии раненых бойцов, которые находятся на мариупольском заводе "Азовсталь" в ужасных условиях. Защитники Украины призвали ООН и Красный Крест спасти раненых.

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Весь цивилизованный мир должен видеть условия, в которых находятся раненые, искалеченные защитники Мариуполя, и действовать, отметили в "Азове".

"В полной антисанитарии с открытыми ранами, перевязанными нестерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания", – говорится в сообщении.

Полк призвал ООН и Красный Крест подтвердить основные принципы, на которых они были созданы, и спасти раненых людей, которые уже не являются комбатантами.

"Военнослужащие, которых вы видите на фото, и еще сотни на заводе "Азовсталь" – с тяжелыми ранениями ценой собственного здоровья защищали Украину и весь цивилизованный мир. Неужели теперь Украина и мировое сообщество не способны защитить и позаботиться о них?" – говорится в сообщении.

В "Азове" требуют немедленной эвакуации раненых военнослужащих на контролируемые Украиной территории, где им предоставят помощь и обеспечат надлежащий уход.

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