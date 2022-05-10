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10.05.2022, 18:30

В антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фото

Цей матеріал також доступний українською
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В антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фото
В антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фото
В антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фотоВ антисанитарии с открытыми ранами. Азов показал, в каких условиях находятся раненые: фото

Полк Нацгвардии "Азов" опубликовал фотографии раненых бойцов, которые находятся на мариупольском заводе "Азовсталь" в ужасных условиях. Защитники Украины призвали ООН и Красный Крест спасти раненых.

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Весь цивилизованный мир должен видеть условия, в которых находятся раненые, искалеченные защитники Мариуполя, и действовать, отметили в "Азове".

"В полной антисанитарии с открытыми ранами, перевязанными нестерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания", – говорится в сообщении.

Полк призвал ООН и Красный Крест подтвердить основные принципы, на которых они были созданы, и спасти раненых людей, которые уже не являются комбатантами.

"Военнослужащие, которых вы видите на фото, и еще сотни на заводе "Азовсталь" – с тяжелыми ранениями ценой собственного здоровья защищали Украину и весь цивилизованный мир. Неужели теперь Украина и мировое сообщество не способны защитить и позаботиться о них?" – говорится в сообщении.

В "Азове" требуют немедленной эвакуации раненых военнослужащих на контролируемые Украиной территории, где им предоставят помощь и обеспечат надлежащий уход.

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Теги: полк азов, мариуполь, азовсталь
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