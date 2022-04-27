Командир морпехов в Мариуполе призывает спасти военных и гражданских по примеру Дюнкерка

Командир 36 бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский ("Волына") записал видеообращение, в котором призвал применить к украинским бойцам и гражданским, заблокированным в Мариуполе, процедуру экстракшен по примеру Дюнкеркской операции времен Второй мировой войны.

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"Волына" сообщил, что в группировке украинских войск на "Азовстали" есть более 600 раненых бойцов и им очень нужна медицинская помощь. Также на территории есть раненые гражданские.

Для спасения жизней гражданских и военных "Волына" призывает применить процедуру экстракшен. В качестве примера он напомнил об операции по спасению в 1940 году. Тогда в районе Дюнкерка британские и французские войска оказались в окружении немецкой армии. После личного приказа Адольфа Гитлера остановить наступление из окружения удалось спасти более 300 000 солдат.

"Сегодня мой основной посыл: спасите гарнизон Мариуполя. Проведите процедуру экстракшен. Сегодня не 1940 год, сегодня 2022 год. Люди здесь просто погибнут. Раненые умрут, а живые в бою погибнут", – заявил "Волына".

18 апреля оккупанты начали наносить по "Азовстали", где прячутся гражданские и защитники Мариуполя, удары сверхтяжелыми авиабомбами.

19 апреля президент Владимир Зеленский сказал, что Россия не отвечает на предложения Украины об обмене, который может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя.

Сегодня пресс-секретарь лидера российских оккупантов Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "не идет речи" о возможности обмена Виктора Медведчука на защитников Мариуполя.

Оксана Житнюк

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