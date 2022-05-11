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С Россией идут переговоры об обмене тяжелораненых бойцов с Азовстали – Верещук

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 21:30
С Россией идут переговоры об обмене тяжелораненых бойцов с Азовстали – Верещук - Фото
Ирина Верещук (скриншот с видео)

Украина предложила России обменять тяжелораненых защитников Мариуполя с Азовстали на пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных. Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

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Она напомнила, что сейчас военным путем деблокировать Азовсталь невозможно.

"Защитники Азовстали сдаваться в плен не хотят. Это достойно уважения. Россияне не соглашаются на "экстракшн". Это реальность, но от россиян это не удивительно", – написала Верещук.

По ее словам, правительство прорабатывает разные варианты, "ни один из них не идеален". "Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий", – отметила Верещук.

"В качестве первого шага предложили россиянам такой обмен. Мы вывозим наших тяжелораненых ребят с Азовстали по гуманитарному коридору. В то же время отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных", – написала министр.

Договоренности еще нет, отметила она, переговоры продолжаются.

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Вадим Ребрина
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