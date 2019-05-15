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15.05.2019, 12:11

Эдема Бекирова вернули из больницы в застенки "СИЗО" - журналист

Эдема Бекирова вернули из больницы в застенки "СИЗО" - журналист - Фото
Эдем Бекиров (фото - скриншот видео)

Ранее дочь политзаключенного писала, что ее отца вывезли из СИЗО якобы в больницу, но ни в одном отделении его не было

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Политзаключенного Эдема Бекирова вернули в "СИЗО" Симферополя из больницы имени Семашко во временно оккупированном Крыму, где тот провел несколько часов. Об этом сообщает крымский журналист Антон Наумлюк в Facebook.

Он написал, что, вероятно, Бекирова отвезли в больницу после визита к нему так называемой уполномоченной по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной. Политзаключенный пожаловался ей на постепенное ухудшение здоровья. 

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"Результаты обследования, скорее всего, будут использованы следствием при продлении ареста в начале июня", - добавил журналист. 

Ранее дочь политзаключенного Элеонора Бекирова писала, что ее отца вывезли из СИЗО якобы в больницу, но ни в одном отделении его не было. 

Бекиров, 1961 года рождения, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Его обвиняют в незаконном обороте боеприпасов и взрывчатых веществ.

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Теги: политзаключенные, сизо, эдем бекиров
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